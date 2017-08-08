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      Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу

      11:45, 08 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      11:45, 08 августа, 2017
      Аграфена Костромская
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      0
      #оппозиция\n#Болотная площадь\n#Удальцов\n#осужденные
      Фото: twitter.com
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      Об этом в социальных сетях сообщила супруга оппозиционера Анастасия Удальцова.

      Тамбов. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, осужденный за организацию массовых беспорядков на Болотной площади, вышел на свободу.  Об этом стало известно от супруги оппозиционера Анастасии Удальцовой, выложившей в социальных сетях небольшой пост. 

      Анастасия Удальцова

      Напомним, в 2014 году Мосгорсуд приговорил Сергея Удальцова к 4,5 года колонии общего режима за организацию массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади. В 2016 году ему отказали в условно-досрочном освобождении.

       

      11:45, 08 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      210
      0
      #оппозиция\n#Болотная площадь\n#Удальцов\n#осужденные

       

       

       

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