Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу

Об этом в социальных сетях сообщила супруга оппозиционера Анастасия Удальцова.

Тамбов. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, осужденный за организацию массовых беспорядков на Болотной площади, вышел на свободу. Об этом стало известно от супруги оппозиционера Анастасии Удальцовой, выложившей в социальных сетях небольшой пост.

Напомним, в 2014 году Мосгорсуд приговорил Сергея Удальцова к 4,5 года колонии общего режима за организацию массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади. В 2016 году ему отказали в условно-досрочном освобождении.