  • $ 60.33 ↓
  • € 71.69 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Кремль опубликовал видео с отдыха Владимира Путина в Тыве

      11:00, 07 августа, 2017
      Новичок
      11:00, 07 августа, 2017
      Новичок
      401
      0
      #отдых\n#Владимир Путин\n#Сибирь\n#Президент Российской Федерации\n#рыбалка
      Фото: Источник - Официальный сайт Президента России
      401
      0

      Восьмиминутный ролик можно посмотреть на официальном сайте Президента России.

      Москва. На официальном сайте Президента России выложили видео о поездке главы государства в Тыву. В восьмиминутном ролике отображены моменты отдыха Владимира Путина во время посещения южной Сибири. 

      Как сообщается, с 1 по 3 августа глава государства побывал в труднодоступной тайге. Во время отдыха Президент России отправился на рыбалку и подводную охоту, а также сплавлялся по горным рекам и совершал переходы по горам.

       

      Отдых Владимира Путина в Тыве 1-3 августа 2017

      11:00, 07 августа, 2017
      Новичок
      401
      0
      #отдых\n#Владимир Путин\n#Сибирь\n#Президент Российской Федерации\n#рыбалка

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Глава Ижевска Юрий Тюрин спас тонущего человека в Турции

      10:01, 01 августа, 2017
      7259

      Следствие попросило отпустить экс-главу Удмуртии Александра Соловьева под домашний арест

      7164
      19:59, 02 августа, 2017

      Виктор Савельев покинет пост и.о. премьера Удмуртии

      5634
      09:56, 31 июля, 2017

      Обязанности председателя правительства региона будет исполнять врио главы Удмуртии Александр Бречалов

      4022
      09:13, 31 июля, 2017

      Рыбалка в Астрахани, международный терминал в аэропорту и спасение «Ижевской винтовки»: чем запомнился и.о. премьера Удмуртии Виктор Савельев

      3461
      15:46, 31 июля, 2017

      Путин изменил порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг

      15:54, 01 августа, 2017
      3220

      Фото Владимира Путина на отдыхе заинтересовали западные СМИ

      1167
      12:53, 05 августа, 2017

      Коллеги Андрея Малахова рассказали о возможных причинах его ухода с Первого канала

      1015
      10:41, 03 августа, 2017

      Помещенный под домашний арест министр спорта Оренбуржья спас тонувшую девушку

      882
      16:40, 03 августа, 2017

      Несколько участников «банды ГТА» убиты во время перестрелки в Мособлсуде

      856
      16:42, 01 августа, 2017

      Старейшая в мире семья из Северной Ирландии раскрыла секрет долголетия

      19:20, 31 июля, 2017
      924

      Американские ученые предупредили, что Россия может выиграть от новых санкций США

      855
      15:28, 31 июля, 2017

      Немецкие ученые предупредили об опасности поролоновых губок

      821
      18:33, 01 августа, 2017

      Хакеры начали грабить пользователей WhatsApp по новой схеме

      749
      13:40, 03 августа, 2017

      В Хабаровском крае бульдозерист нашел золотой самородок весом 10,3 кг

      691
      10:03, 01 августа, 2017

      Мультимедиа

      Летний этап X спартакиады «КОМОС ГРУПП»

      Отдых Владимира Путина в Тыве 1-3 августа 2017

      Удмуртия в минуту: падение колонки на бурановскую бабушку и новый дом «Виктории парк»

      04 августа, 2017