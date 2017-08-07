Кремль опубликовал видео с отдыха Владимира Путина в Тыве

Восьмиминутный ролик можно посмотреть на официальном сайте Президента России.

Москва. На официальном сайте Президента России выложили видео о поездке главы государства в Тыву. В восьмиминутном ролике отображены моменты отдыха Владимира Путина во время посещения южной Сибири.

Как сообщается, с 1 по 3 августа глава государства побывал в труднодоступной тайге. Во время отдыха Президент России отправился на рыбалку и подводную охоту, а также сплавлялся по горным рекам и совершал переходы по горам.

Отдых Владимира Путина в Тыве 1-3 августа 2017