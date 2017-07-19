В России планируют создать зоны свободного воздушного пространства

Это нововведение позволит оптимизировать полеты воздушных судов, уменьшив время перелетов.

Москва. В России к 2025 году планируют создать зоны свободного воздушного пространства, внутри которых рейсы самолетов будут выполняться без привязки к маршрутам. Это нововведение позволит оптимизировать полеты воздушных судов и уменьшить время перелетов, пишут Известия.ру.

Об этом говорится в одной из задач Стратегии развития аэронавигационной системы России до 2033 года, которая будет представлена на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. По информации издания, окончательный вид документ приобретет в мае 2018 года, после чего будет направлен на утверждение в Правительство России.

Как говорится в документе, создание зон свободного воздушного пространства приведет к оптимизации траекторий полетов и сокращению затрат расхода топлива и времени пути. Реализовать подобный шаг попробуют в тестовом режиме в ограниченных участках в 2021-2025 годах.