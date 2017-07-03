Диего Марадона задумался о получении российского гражданства

Об этом стало известно во время недавнего визита знаменитого аргентинского футболиста.

Санкт-Петербург. Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона заявил о желании получить российское гражданство. Как пишет ИА REGNUM, об этом стало известно во время его недавнего визита в Москву и Санкт-Петербург в рамках движения «Россия любит футбол».

Отмечается, что Марадона также изъявил желание встать во главе российской футбольной сборной. Помимо этого, знаменитый спортсмен намерен встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения предстоящего первенства мира по футболу 2018 года. Однако пока дата встречи неизвестна.

Напомним, Диего Марадона закончил спортивную карьеру в 1994 году. За сборную Аргентины он провел 91 матч, забив 34 мяча в ворота соперников. В мае 2017 года стал главным тренером футбольного клуба «Аль-Фуджайра» из ОАЭ.