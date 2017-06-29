Ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев

Накануне певец попал в одну из московских больниц в тяжелом состоянии

Москва. Певец Олег Яковлев, известный широкой общественности как солист группы «Иванушки International», ушел из жизни. Накануне артист был госпитализирован в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии, пишут Известия.ру.

Причины и обстоятельства произошедшего с Олегом Яковлевым пока неизвестны. Ранее СМИ сообщали о том, что артист доставлен в одну из московских клиник, куда направились бывшие участники «Иванушек».

Напомним, Олег Яковлев родился 19 ноября 1969 года в Улан-Баторе в Монголии. В 1998 году пришел в группу «Иванушки International», заменив Игоря Сорина.