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      Ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев

      10:43, 29 июня, 2017
      Новичок
      10:43, 29 июня, 2017
      Новичок
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      #музыка\n#музыканты\n#несчастный случай\n#больница
      Фото: twitter.com
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      Накануне певец попал в одну из московских больниц в тяжелом состоянии

      Москва. Певец Олег Яковлев, известный широкой общественности как солист группы «Иванушки International», ушел из жизни. Накануне артист был госпитализирован в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии, пишут Известия.ру

      Причины и обстоятельства произошедшего с Олегом Яковлевым пока неизвестны. Ранее СМИ сообщали о том, что артист доставлен в одну из московских клиник, куда направились бывшие участники «Иванушек». 

      Напомним, Олег Яковлев родился 19 ноября 1969 года в Улан-Баторе в Монголии. В 1998 году пришел в группу «Иванушки International», заменив Игоря Сорина.

       

      10:43, 29 июня, 2017
      Новичок
      250
      0
      #музыка\n#музыканты\n#несчастный случай\n#больница

       

       

       

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