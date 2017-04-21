Госдума одобрила переход к новой банковской системе

Закон предусматривает разделение на банки с базовой и универсальной лицензией.

Москва. Госдума России приняла в третьем чтении закон, согласно которому осуществляется переход к новой банковской системе. Согласно ему, банки будут разделяться на учреждения с базовой лицензией и с универсальной в зависимости от выполняемых операций, сообщает телеканал Russia Today.

К банкам с базовой лицензией будет применяться упрощенное регулирование, с универсальной – в полном объеме.

Банк с универсальной лицензией должен иметь минимальный размер капитала не менее 1 млрд рублей, с базовой – 300 млн рублей. Учреждения с базовой лицензией подвергнутся ряду ограничений.

В случае, когда банк с базовой лицензией достигает капитала в 1 млрд рублей, он может перейти на универсальную лицензию. Согласно закону, максимальный размер капитала для банка с базовой лицензией составит 3 млрд рублей.

Нововведения начнут действовать с 1 января 2018 года.