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      Госдума одобрила переход к новой банковской системе

      14:35, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:35, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      97
      0
      #банки\n#Госдума России\n#законопроект
      Фото: ru.wikipedia.org
      97
      0

      Закон предусматривает разделение на банки с базовой и универсальной лицензией.

      Москва. Госдума России приняла в третьем чтении закон, согласно которому осуществляется переход к новой банковской системе. Согласно ему, банки будут разделяться на учреждения с базовой лицензией и с универсальной в зависимости от выполняемых операций, сообщает телеканал Russia Today.

      К банкам с базовой лицензией будет применяться упрощенное регулирование, с универсальной – в полном объеме.

      Банк с универсальной лицензией должен иметь минимальный размер капитала не менее 1 млрд рублей, с базовой – 300 млн рублей. Учреждения с базовой лицензией подвергнутся ряду ограничений.

      В случае, когда банк с базовой лицензией достигает капитала в 1 млрд рублей, он может перейти на универсальную лицензию. Согласно закону, максимальный размер капитала для банка с базовой лицензией составит 3 млрд рублей.

      Нововведения начнут действовать с 1 января 2018 года. 

      14:35, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      97
      0
      #банки\n#Госдума России\n#законопроект
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