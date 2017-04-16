Более 4,3 млн россиян приняли участие в пасхальных мероприятиях

Всего в ночь с 15 по 16 апреля на территории более семи тысяч населенных пунктов страны состоялось свыше 11 тыс. богослужений, торжественных литургий, крестных ходов.

Москва. Более 4,3 млн человек приняли участие в пасхальных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба МВД Российской Федерации.

В ночь с 15 на 16 апреля 2017 года на территории более семи тысяч населенных пунктов состоялось свыше 11 тыс. богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, посвященных празднованию православного праздника «Светлое Христово Воскресение Пасха».

В целом по стране в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности было задействовано более 90 тыс. человек. Из них свыше 60 тыс. сотрудников органов внутренних дел, более 5 тыс. военнослужащих Росгвардии, а также более 12 тыс. представителей народных дружин, 7 тыс. казаков, 3 тыс. сотрудников частных охранных организаций.