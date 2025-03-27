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В ВТБ ожидают смягчения политики ЦБ по ключевой ставке в сентябре

13:53, 27 марта, 2025
В ВТБ ожидают смягчения политики ЦБ по ключевой ставке в сентябре
13:53, 27 марта, 2025
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#новости компаний\n#ключевая ставка\n#Центральный банк
Источник фото: пресс-служба ВТБ
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С 28 октября 2024 года ставка составляет 21%.

Москва. ВТБ ожидает первого снижения ключевой ставки в этом году после лета — когда появятся данные об урожае. Об этом сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, ЦБ может смягчить денежно-кредитную политику на заседании в сентябре.

«Фактор сельского хозяйства, продуктовой инфляции очень важен. Невозможно до окончания летнего периода понимать, будут ли заморозки, не будет ли заморозков, будет ли дождливая погода, не будет ли дождливая погода, будет ли избыток фруктов с новых территорий, не будет избытка фруктов с новых территорий. Мне кажется, что, понимая, какая высокая доля продуктов питания в нашей продуктовой инфляции, это должно быть синхронно с сельскохозяйственным циклом», — сказал топ-менеджер.

«Я жду в сентябре», - ответил Дмитрий Пьянов на вопрос, когда ЦБ может снизить ставку. Он отметил, что до августа ЦБ может менять сигналы о будущих действиях.

В настоящее время ставка ЦБ составляет 21%. Такой уровень установлен с 28 октября 2024 года.

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13:53, 27 марта, 2025
10
0
#новости компаний\n#ключевая ставка\n#Центральный банк