Продавцов подержанных вещей в интернете могут обязать платить налог

Сбор составит 13% со стоимости каждого лота.



Москва. Минфин планирует обложить налогом сделки по продаже бывших в употреблении вещей через интернет. Об этом сообщает РенТВ.

По данным телеканала, ведомство сейчас рассматривает такую инициативу. В случае ее реализации, с каждой продажи будут брать 13%, то есть речь идет об обычной ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Если платить этот налог удастся заставить каждого пользователя сайтов, подобных «Авито» и «Юла», в бюджет ежегодно будет поступать около 80 млрд рублей. Высчитывать и вносить деньги, как предполагается, обяжут продавцов.

Впрочем, по мнению экспертов, в случае введения новшества, многие потенциальные плательщики уйдут со специализированных интернет-платформ и начнут заключать прямые сделки с покупателями.

UPDATE: Впоследствии в Минфине опровергли эту информацию. Как пояснили в ведомстве, согласно действущему законодательству, НДФЛ не взимается при продаже имущества со сроком владения более 3 лет, а в случае с недвижимостью этот срок может составлять 5 лет. В связи с этим в министерстве не считают возможным облагать налогами продажи, которые физические лица осуществляют через соцсети и специализированные интернет-платформы.