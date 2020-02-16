Финтех-стартап привлёк инвестиции в в очередном раунде.

Москва. Новый долларовый миллиардер появился в России. Об этом сообщила Газета.ру в воскресенье, 16 февраля.

Основанный выходцем из России Николаем Сторонским финтех-стартап Revolut закончил очередной раунд по привлечению инвестиций. В итоге оценка компании возросла до 6 млрд долларов США. Как уточнил журнал Forbes, ссылаясь на свои источники, российский бизнесмен имеет в Revolut долю в 30%.

Издание отмечает, что эти показатели позволяют оценить состояние Николая Сторонского примерно в 1,65 млрд долларов.

Напомним, ранее Forbes сообщал, что в опубликованном в апреле 2019 года рейтинге 200 богатейших бизнесменов России Сторонский владел состоянием в размере 500 млн долларов.