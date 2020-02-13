Россиянам могут дать скидки на оплату услуг ЖКХ

Их могут начислить как за отказ от бумажных квитанций, так и за размещение рекламы на них.



Москва. Скидку на оплату услуг ЖКХ предложили ввести в Госдуме. Ее могут получить граждане, которые оказались от квитанций в бумажном виде, сообщает RT.

По данным агентства, письмо с таким предложением адресовал министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву депутат Борис Чернышов.

Сейчас россияне не имеют права отказаться от бумажных квитанций, хотя получение счетов за отопление, электричество, воду, газ и квартплату в электронном виде не запрещено. Гражданам необходимо разрешить обходиться без бумажных носителей и получить за это скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты, считает депутат.

Размер скидки не уточняется.

Более того, депутат предлагает обязать из денег, полученных управляющими компаниями за рекламу на квитанциях, отчислять определенный процент жильцам в виде дополнительной скидки на оплату услуг ЖКХ.