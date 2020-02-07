Центробанк России пошел на снижение ключевой ставки до 6%

И это не предел, заявила Эльвира Набиуллина.



Москва. Совет директоров ЦБ России снизил ключевую ставку на 25 базовых пунктов, до 6% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте финансового регулятора.

Данное понижение является 6-м по счету. Как заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, на решение повлияло в первую очередь замедление годовой инфляции (до 2,4% в январе - при 3% по итогам 2019 года). Кроме того, она указала на начавшееся с середины минувшего года оживление внутреннего спроса и его ожидаемое ускорение в этом году, а также завершение периода адаптации к санкциям Запада и укрепление курса рубля.

Вторым важным фактором, повлиявшим на принятие решения, Набиуллина назвала динамику экономического роста. В 2019 году ВВП вырос на 1,3% – до верхней границы прогнозного интервала. В текущем году темп экономического роста составит по прогнозам 1,5–2%.

Третий фактор – удешевление кредитов. Средняя ставка по ипотеке в декабре упала до рекордных 9% годовых. Благодаря снижению ключевой ставки, этот показатель может оказаться в дальнейшем еще ниже.

В качестве четвертого фактора председатель Центробанка сослалась на снижение рисков ухудшения международной обстановки. В частности, подписано торговое соглашение между Китаем и США, и дальнейшее обострение противостояния двух ведущих экономик мира маловероятно. Правда, возникли новые вызовы, в том числе ситуация с коронавирусом. Но их влияние на российскую экономику в текущий момент оценивается как незначительное.

«Мы допускаем возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, если сочтем это необходимым для возвращения инфляции к цели – вблизи 4%», - подытожила Эльвира Набиуллина.