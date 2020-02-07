  • $ 62.8 ↓
  • € 69.08 ↓

Центробанк России пошел на снижение ключевой ставки до 6%

18:48, 07 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Центробанк России пошел на снижение ключевой ставки до 6%
18:48, 07 февраля, 2020
Евгений Кандаков
73
0
#экономика\n#инфляция\n#Центробанк\n#финансы и деньги\n#Набиуллина\n#ставка
Фото: wikipedia.org
73
0

И это не предел, заявила Эльвира Набиуллина.

Москва. Совет директоров ЦБ России снизил ключевую ставку на 25 базовых пунктов, до 6% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте финансового регулятора.

Данное понижение является 6-м по счету. Как заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, на решение повлияло в первую очередь замедление годовой инфляции (до 2,4% в январе - при 3% по итогам 2019 года). Кроме того, она указала на начавшееся с середины минувшего года оживление внутреннего спроса и его ожидаемое ускорение в этом году, а также завершение периода адаптации к санкциям Запада и укрепление курса рубля.

Вторым важным фактором, повлиявшим на принятие решения, Набиуллина назвала динамику экономического роста. В 2019 году ВВП вырос на 1,3% – до верхней границы прогнозного интервала. В текущем году темп экономического роста составит по прогнозам 1,5–2%.

Третий фактор – удешевление кредитов. Средняя ставка по ипотеке в декабре упала до рекордных 9% годовых. Благодаря снижению ключевой ставки, этот показатель может оказаться в дальнейшем еще ниже.

В качестве четвертого фактора председатель Центробанка сослалась на снижение рисков ухудшения международной обстановки. В частности, подписано торговое соглашение между Китаем и США, и дальнейшее обострение противостояния двух ведущих экономик мира маловероятно. Правда, возникли новые вызовы, в том числе ситуация с коронавирусом. Но их влияние на российскую экономику в текущий момент оценивается как незначительное.

«Мы допускаем возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, если сочтем это необходимым для возвращения инфляции к цели – вблизи 4%», - подытожила Эльвира Набиуллина.

18:48, 07 февраля, 2020
Евгений Кандаков
73
0
#экономика\n#инфляция\n#Центробанк\n#финансы и деньги\n#Набиуллина\n#ставка

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Два человека погибли в массовой аварии под Ижевском

14:00, 01 февраля, 2020
6035

Трое детей остались сиротами в Удмуртии после массовой аварии

4802
14:33, 04 февраля, 2020

Смертельная авария произошла на трассе «Ижевск-Сарапул»

3510
19:36, 03 февраля, 2020

В России отменили все поезда из Китая, кроме идущего через Удмуртию

3319
17:27, 31 января, 2020

Жильцы одного из домов на улице Карла Маркса в Ижевске самовольно установили дорожные знаки

3011
12:00, 01 февраля, 2020

В России появилась новая партия

18:00, 01 февраля, 2020
2192

Новые госномера автомобилей появятся в России

1540
10:44, 03 февраля, 2020

Голикова: коронавирус пришел в Россию, выявлены первые два случая

1401
17:02, 31 января, 2020

В Нефтекамске мужчина прилюдно избил беременную женщину-врача

1361
16:00, 01 февраля, 2020

Генпрокуратура признала действия сестер Хачатурян обороной, а не убийством

1204
11:16, 31 января, 2020

На дороге из Грузии в Россию образовалась трёхкилометровая очередь из машин

12:34, 02 февраля, 2020
2114

Вступили новые правила получения шенгенской визы

1661
10:54, 02 февраля, 2020

Россия оспорила резолюцию ПАСЕ, призывающую оставить Крым

1474
10:31, 31 января, 2020

В WADA прокомментировали информацию о недопуске России на ЧМ-2022

1318
10:57, 06 февраля, 2020

Япония может сбросить в море более 1 млн тонн радиоактивной жидкости с АЭС Фукусима

1064
18:10, 01 февраля, 2020

Лонгриды

Проездной за макулатуру

09:59, 04 февраля, 2020

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019