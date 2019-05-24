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Треть выплат россиян по ОСАГО в 2018 году попали к мошенникам

12:51, 24 мая, 2019
Дарья Снидкова
12:51, 24 мая, 2019
Дарья Снидкова
311
0
#страхование\n#мошенничество\n#мошенники\n#страховые взносы\n#ОСАГО
311
0

Из 13 тыс. исков страховых компаний до суда дошли лишь 2,6 тыс. дел.

Москва. В 2018 году 30% выплат россиян по ОСАГО достались мошенникам. Такую цифру назвал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов, пишет «Интерфакс».  

Из более чем 13 тыс. заявлений, которые страховые подали в полицию, до суда дошли лишь 2,6 тыс. дел. Ефремов назвал возбуждаемость уголовных дел низкой в этой сфере. По его словам, это связано с тем, что документы, которые готовят компании, «пока оставляют желать лучшего», из-за чего только часть бумаг «направляется к дальнейшему расследованию».

«Наша задача - найти способы, методики, которые позволяют достаточно эффективно собирать информацию по признакам страхового мошенничества, и отправлять ее в правоохранительные органы», - заявил он.

Основными видами афер в страховой сфере эксперт выделил действия недобросовестных автоюристов, оформление договоров страхования задним числом, завышение стоимости имущества и завышение суммы ущерба.

12:51, 24 мая, 2019
Дарья Снидкова
311
0
#страхование\n#мошенничество\n#мошенники\n#страховые взносы\n#ОСАГО
МирТесен

 

 

 


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