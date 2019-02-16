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В Москве арестовали главного акционера банка «Восточный» Майка Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей

18:00, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
18:00, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#банки\n#Москва\n#Восточный\n#арест\n#хищение
Фото: torange.biz
132
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Он пробудет в СИЗО 2 месяца.

Москва. В Москве на два месяца арестовали главного акционера банка «Восточный» Майка Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Об этом пишут «Известия».

Защита намерена обжаловать решение суда и изменить меру пресечения на домашний арест или выпуск под залог.

Напомним, 13 февраля СКР возбудил дело, по которому были задержаны 5 фигурантов - директор инвестфонда Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, партнер фонда по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

Калви вменяют мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Следствие считает, что в 2017 году он  убедил акционера «Восточного» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом Калви с партнерами намеренно завысили стоимость ценных бумаг с 600 тыс. рублей до 3 млрд рублей.

18:00, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
132
0
#банки\n#Москва\n#Восточный\n#арест\n#хищение

 

 

 


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