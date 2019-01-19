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Списать невозвратные долги за ЖКХ по всей России предложили в Госдуме

18:30, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
18:30, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
32
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#ЖКХ\n#Госдума России\n#Россия\n#коммунальные платежи\n#долги
Фото: ИА "Сусанин"
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С инициативой выступил первый секретарь ульяновского обкома КПРФ.

Москва. Член комитета Госдумы России по охране здоровья Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать со всех россиян невозвратные долги за коммунальные услуги. Об этом сообщило РИА Новости.

Напомним, ранее суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность жителей за газ, так как из-за истечения сроков давности она стала «безнадежной к взысканию». Компания намерена обжаловать решение суда, однако вслед за Чечней смоленские, чувашские и башкирские депутаты призвали местные прокуратуры последовать примеру Грозного.

«Если речь идет о списании абсолютно невозвратных долгов, связанных с возникшими долгами более трех лет назад, то, безусловно, это надо делать по всей стране. Дело в том, что их нельзя взыскать даже в судебном порядке. При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет», - объяснил Алексей Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Парламентарий подчеркнул, что общее решение по списанию невозвратной задолженности избавит россиян от необходимости проходить «огромные судебные процессы». Депутат уточнил, что речь идет не только о долгах за газ, но и по другим коммунальным услугам, которые «за пределами трех лет безнадежны к взысканию».

18:30, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
32
0
#ЖКХ\n#Госдума России\n#Россия\n#коммунальные платежи\n#долги

 

 

 


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