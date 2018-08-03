Теперь стоимость биометрического паспорта составляет 5 тыс. рублей.

Москва. В России выросли госпошлины на загранпаспорта нового образца. Изменения вступили в силу 3 августа, пишет RT.

Стоимость документа с биометрическими данными выросла с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Госпошлина за выдачу паспорта лицам до 14 лет также возросла с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.

Цена за оформление паспорта старого образца осталась на том же уровне и составляет 2 тыс. рублей, для детей младше 14 лет – 1 тыс. рублей.

Срок действия документа нового поколения составляет 10 лет, старого образца – 5 лет.

Помимо этого, изменился размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения. За документ нового образца придется заплатить 3 тыс. рублей вместо 2 тыс. рублей. Удостоверение старого образца обойдется в 2 тыс. рублей.

Отмечается, что подорожание связано с ростом расходов на изготовление документов.

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