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Госдума разрешила банкам блокировать карты при обнаружении подозрительных операций

15:22, 05 июня, 2018
Евгений Кандаков
15:22, 05 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#банки\n#пластиковые карты\n#Центробанк\n#деньги\n#перевод
Фото: pixabay.com
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За год в России похищают со счетов 1 млрд рублей.  

Москва. Закон, позволяющий банкам блокировку карт клиентов в случае подозрительных действий со счетами, приняла в третьем, окончательном чтении Госдума России. Как сообщает РАПСИ, документ вступит в силу спустя 3 месяца – при условии, что будет одобрен Советом Федерации и подписан Президентом. 

В частности, согласно закону, банки смогут блокировать карты при подозрении на перевод денежных средств с них без согласия владельца. Критерии для определения таких переводов банки должны разработать самостоятельно в соответствии с требованиями ЦБ.   

При поступлении информации о попытке подозрительной операции, банк должен «заморозить» карту на срок до 2 рабочих дней и немедленно проинформировать об этом клиента. Если тот подтвердит, что перевод или платеж совершается с его согласия, то блокировка снимается. Если ответа не поступит – блокирование сохранится в течение двух дней, затем будет снято.

Для юридических лиц счет может быть заблокирован на срок до пяти рабочих дней.

Кстати, по данным ЦБ, в 2016 году в России было совершено порядка 300 тысяч несанкционированных операций с использованием платежных карт на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

15:22, 05 июня, 2018
Евгений Кандаков
950
0
#банки\n#пластиковые карты\n#Центробанк\n#деньги\n#перевод

 

 

 


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