Иностранные туристы смогут вернуть НДС с приобретенных в России товаров

Госдума приняла закон о tax free - системе возврата налога на добавленную стоимость.

Москва. В России в скором времени начнет действовать существующая во многих странах система tax free. Она дает возможность возместить уплаченный при покупках налог на добавленную стоимость (НДС). Закон об этом приняла в четверг, 16 ноября, в третьем чтении Госдума, сообщает «Коммерсантъ».

Система tax free будет применяться при вывозе приобретенных в России товаров для граждан стран, не входящих в Евразийский экономический союз, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что tax free начнет работать в России с 1 января 2018 года, поначалу – в порядке эксперимента на отдельных территориях. В частности, первое время вернуть НДС можно будет только в ряде магазинов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Сочи. Затем систему распространят на всю страну.

Добавим, НДС будут возвращать с покупок стоимостью не менее 10 тысяч рублей, включая налог.