Силуанов объявил о предстоящем слиянии Резервного фонда с Фондом национального благосостояния

Ранее он говорил об упразднении одного из этих учреждений.

Москва. Резервный фонд объединят с Фондом национального благосостояния (ФНБ). О том, что такое решение уже принято, сообщил в пятницу, 30 июня, министр финансов России Антон Силуанов, пишет РБК.

Напомним, полтора месяца тому назад Силуанов заявлял, что в 2017 году Резервный фонд будет полностью истрачен.

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния России были сформированы 1 февраля 2008 года. В Резервном фонде на пике его наполнения в 2009 году хранилось 137 млрд долларов США, в ФНБ - 93 млрд долларов. Фонды пополнялись из доходов бюджета, в основном от реализации нефти и газа, использовались для поддержания устойчивости финансовой системы государства и Пенсионного фонда РФ в период кризисов и санкций.

На 1 июня 2017 года в Резервном фонде оставалось 16,5 млрд долларов, в ФНБ - 74,18 млрд долларов.