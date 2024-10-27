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В Республике Коми разыскивают сбежавшего страуса

17:50, 27 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
В Республике Коми разыскивают сбежавшего страуса
17:50, 27 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
55
0
#Республика Коми\n#страус\n#побег
Источник фото: unsplash.com (Emanuel Haas)
55
0

Он сломал ограждения и покинул свою ферму.

Пажга. Республика Коми. В окрестностях Пажги Республики Коми разыскивается австралийский страус, который сбежал с фермы. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на местное информационное агентство «Комиинформ».

По словам владельца, в ночь на 27 октября один из трёх страусов не зашёл в загон. Поиски привели к сломанному забору. Возможно, птицу что-то могло напугать, поэтому она сломала ограждение и убежала в неизвестном направлении.

На данный момент страуса не удалось найти. Он может быть в лесу или где-то в районе трассы между населёнными пунктами Разгорт и Ыб.

17:50, 27 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
55
0
#Республика Коми\n#страус\n#побег