В Республике Коми разыскивают сбежавшего страуса

Пажга. Республика Коми. В окрестностях Пажги Республики Коми разыскивается австралийский страус, который сбежал с фермы. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на местное информационное агентство «Комиинформ».

По словам владельца, в ночь на 27 октября один из трёх страусов не зашёл в загон. Поиски привели к сломанному забору. Возможно, птицу что-то могло напугать, поэтому она сломала ограждение и убежала в неизвестном направлении.

На данный момент страуса не удалось найти. Он может быть в лесу или где-то в районе трассы между населёнными пунктами Разгорт и Ыб.