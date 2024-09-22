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Спасатели Крыма спустили чётырёх подростков с горы Космос

12:30, 22 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Спасатели Крыма спустили чётырёх подростков с горы Космос
12:30, 22 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
23
0
#Крым\n#подростки\n#помощь\n#спасатели
Фото: МЧС России
23
0

Ребята заблудились и не смогли спуститься со скал.

Крым. Спасатели помогли четырём 16-летним подросткам спуститься с горы Космос в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале. 

Ребята гуляли в городе Судак и взошли на гору Космос. В результате парни заблудились, а когда оказались на скалистой местности не смогли самостоятельно спуститься.

Сотрудники МЧС России с помощью горноспасательного снаряжения спустили юношей к подножию горы. Отмечается, что подросткам не потребовалась медицинская помощь.

12:30, 22 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
23
0
#Крым\n#подростки\n#помощь\n#спасатели