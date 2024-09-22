Спасатели Крыма спустили чётырёх подростков с горы Космос

Крым. Спасатели помогли четырём 16-летним подросткам спуститься с горы Космос в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.

Ребята гуляли в городе Судак и взошли на гору Космос. В результате парни заблудились, а когда оказались на скалистой местности не смогли самостоятельно спуститься.

Сотрудники МЧС России с помощью горноспасательного снаряжения спустили юношей к подножию горы. Отмечается, что подросткам не потребовалась медицинская помощь.