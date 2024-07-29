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В Иркутской области иномарка врезалась в табун лошадей

14:11, 29 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Иркутской области иномарка врезалась в табун лошадей
14:11, 29 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
146
0
#Иркутская область\n#дороги\n#авария\n#ДТП\n#пострадавшие\n#животные\n#лошадь\n#кони
Фото: pxhere.com
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Пострадали водитель и пассажир, погибли 5 животных.

Кутулик. Иркутская область. Табун лошадей пересек дорогу автомобилю в Аларском районе Иркутской области. В результате погибли 5 животных и пострадали 2 человека, сообщает Управление МВД по региону в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел поздно вечером 28 июля на федеральной автотрассе Р-255 «Сибирь». 28-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» не смог избежать столкновения с лошадьми, внезапно выбежавшими на проезжую часть. Автомобилист и его пассажир получили травмы, их доставили в больницу. Кроме того, погибло 5 животных.

14:11, 29 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
146
0
#Иркутская область\n#дороги\n#авария\n#ДТП\n#пострадавшие\n#животные\n#лошадь\n#кони