В Иркутской области иномарка врезалась в табун лошадей

Кутулик. Иркутская область. Табун лошадей пересек дорогу автомобилю в Аларском районе Иркутской области. В результате погибли 5 животных и пострадали 2 человека, сообщает Управление МВД по региону в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел поздно вечером 28 июля на федеральной автотрассе Р-255 «Сибирь». 28-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» не смог избежать столкновения с лошадьми, внезапно выбежавшими на проезжую часть. Автомобилист и его пассажир получили травмы, их доставили в больницу. Кроме того, погибло 5 животных.