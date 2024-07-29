Шесть человек пропали без вести при прорыве дамбы в Карелии

Сегежа. Карелия. Временную дамбу из песка размыло в Сегежском районе Карелии. В результате были разрушены 3 дома, пострадали 9 человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

При этом 6 человек пропали без вести, троих, в том числе одного ребенка, удалось спасти. Позднее стало известно о местонахождении двоих из числа пропавших. Один из них – взрослый, второй – ребенок. Обоих передали медикам. Ведутся поиски 4 человек.

Сообщается, что в зону подтопления попали населенные пункты при 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала и СНТ «Балтийский».

К поисково-спасательным работам привлечены 76 спасателей МЧС России и 19 единиц техники. В готовность приводятся аэромобильные группировка Невского спасательного центра и ГУ МЧС по Карелии, а также вертолет Ми-8 МЧС России.

Напомним, в ночь на 27 июля в Челябинской области прорвало плотину на реке Большой Киолим. В результате было подтоплено несколько поселков.