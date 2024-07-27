Вода покинула затопленный после прорыва дамбы поселок в Челябинской области

Киолим. Челябинская область. В затопленном поселке Киолим Челябинской области начались работы по разбору завалов, мусора и ликвидации других последствий наводнения. Волна прокатилась по населенному пункту 26 июля после прорыва плотины на местном водохранилище, пишет «Российская газета».

Дамба, которую ремонтировали последний раз 12 лет назад, не смогла справиться с обильными ливнями. Вытекло порядка 6 млн кубометров воды. В ночь на 27 июля спасатели экстренно эвакуировали жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево, расположенных ниже по реке Большой Киолим. Всего в безопасное место вывезли 163 человека, в том числе 21 ребенок. Пункты временного размещения были развернуты в Карабаше.

Сообщается, что высота волны, прошедшей через Киолим, достигала одного метра. Ниже по течению интенсивность наводнения упала: в поселке Мухаметово река поднялась всего на 7 сантиметров.

По данным Главного управления МЧС по Челябинской области, на следующий день вода вернулась в русло реки. В ликвидации последствий потопа участвуют более 170 специалистов и 60 единиц техники. На место ЧП прибыл глава региона Алексей Текслер. По предварительным данным, повреждения могли получить более 20 жилых домов.

Между тем вызванные циклоном проливные дожди в Челябинской области не прекращаются. Синоптики прогнозируют грозы, град, местами крупный. Из-за разлива реки Биргильда закрыта в обоих направлениях дорога Полетаево - Бутаки. Из подтопленного садового товарищества «Железнодорожник» на плавсредствах сотрудники МЧС вывезли более 50 человек.