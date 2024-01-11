Семеро пассажиров минивэна погибли на трассе под Пензой

Пенза. Пензенская область. Смертельная авария с семью погибшими произошла в Пензенской области. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло в ночь на 11 января на 504 км федеральной трассы «М-5» Урал. По предварительным данным, 42-летний водитель минивэна выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «Вольво».

Столкновение привело к гибели семерых пассажиров минивэна. Еще двое получили травмы. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

UPD: позднее стало известно о гибели еще одного пострадавшего в данном ДТП. Он скончался в машине скорой помощи. Таким образом, количество жертв столкновения на ночной трассе выросло до 8 человек.