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Семеро пассажиров минивэна погибли на трассе под Пензой

10:04, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Семеро пассажиров минивэна погибли на трассе под Пензой
10:04, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
154
0
#Пензенская область\n#дороги\n#полиция\n#авария\n#ДТП\n#гибель людей
Фото: t.me/Police_58
154
0

Автомобиль врезался в грузовик на встречной полосе.

Пенза. Пензенская область. Смертельная авария с семью погибшими произошла в Пензенской области. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло в ночь на 11 января на 504 км федеральной трассы «М-5» Урал. По предварительным данным, 42-летний водитель минивэна выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «Вольво». 

Столкновение привело к гибели семерых пассажиров минивэна. Еще двое получили травмы. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

UPD: позднее стало известно о гибели еще одного пострадавшего в данном ДТП. Он скончался в машине скорой помощи. Таким образом, количество жертв столкновения на ночной трассе выросло до 8 человек. 

10:04, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
154
0
#Пензенская область\n#дороги\n#полиция\n#авария\n#ДТП\n#гибель людей