Детей эвакуировали спасатели из-за пожара возле летнего лагеря под Волгоградом

Заяр. Волгоградская область. Спасатели эвакуировали воспитанников и сотрудников детского лагеря «Орленок на Ахтубе» в Волгоградской области. Причиной послужил ландшафтный пожар, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Управления МЧС по региону.

Пожар вспыхнул неподалеку от хутора Заяр в Среднеахтубинском районе. Горят сухие камыши и трава. Угрозы жизни нет, но на территории произошло задымление. В связи с этим было решено увезти детей и взрослых в соседний лагерь «Сказка» до ликвидации возгорания.

Отмечается, что пламя охватило около 2 гектаров площади. Тушением занимаются 82 спасателя с 51 единицей техники.