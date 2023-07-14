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Детей эвакуировали спасатели из-за пожара возле летнего лагеря под Волгоградом

14:05, 14 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Детей эвакуировали спасатели из-за пожара возле летнего лагеря под Волгоградом
14:05, 14 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
158
0
#Волгоград\n#дети\n#лагерь\n#МЧС\n#эвакуация\n#пожар
Фото: /t.me/mchs34
158
0

Территорию окутало дымом из-за возгорания камышей и травы.

Заяр. Волгоградская область. Спасатели эвакуировали воспитанников и сотрудников детского лагеря «Орленок на Ахтубе» в Волгоградской области. Причиной послужил ландшафтный пожар, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Управления МЧС по региону.

Пожар вспыхнул неподалеку от хутора Заяр в Среднеахтубинском районе. Горят сухие камыши и трава. Угрозы жизни нет, но на территории произошло задымление. В связи с этим было решено увезти детей и взрослых в соседний лагерь «Сказка» до ликвидации возгорания. 

Отмечается, что пламя охватило около 2 гектаров площади. Тушением занимаются 82 спасателя с 51 единицей техники.

14:05, 14 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
158
0
#Волгоград\n#дети\n#лагерь\n#МЧС\n#эвакуация\n#пожар