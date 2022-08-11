«Скопинского маньяка» могут вновь осудить за сокрытие убийства в своем доме

Скопин. Рязанская область. Известного по прозвищу «скопинский маньяк» 72-летнего Виктора Мохова подозревают в помощи при сокрытии следов убийства, которое произошло у него на дому. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело, пишут «Известия».

Как сообщили изданию источники, трагедия разыгралась в Скопине Рязанской области 2 августа. Знакомые Мохова решили отметить День ВДВ. На квартире «скопинского маньяка» собралась компания из 5 человек. После употребления спиртного двое из них поссорились. Один из гостей ударил другого, от чего пострадавший скончался на месте.

Следователи считают, что Мохов помог убийце перенести тело жертвы во двор заброшенного дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 316 УК РФ («Укрывательство преступления»). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В сентябре 2000 года житель Скопина Рязанской области Виктор Мохов похитил двоих девушек, возвращавшихся с дискотеки. Больше 3 лет преступник держал своих жертв в подземном бункере. Мохов периодически насиловал пленниц, а рождавшихся у них детей подбрасывал в медучреждения. Вырваться жертвам удалось, передав записку на волю.

3 марта 2021 года «скопинский маньяк» отбыл назначенный судом срок и вышел на свободу. После этого он дал несколько скандальных интервью, из-за чего едва не заработал новую судимость.