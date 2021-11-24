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6 человек пострадали в перевернувшемся на трассе в Карелии автобусе

17:01, 24 ноября, 2021
Евгений Кандаков
6 человек пострадали в перевернувшемся на трассе в Карелии автобусе
17:01, 24 ноября, 2021
Евгений Кандаков
22
0
#Карелия\n#авария\n#ГИБДД\n#автобус\n#туристы\n#студенты\n#пострадавшие\n#ДТП
Фото: 10.mchs.gov.ru
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Пассажирами были студенты из Севастополя.

Сортавала. Карелия. В аварии с туристическим автобусом в Карелии пострадали 6 человек. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали агентству в МВД по республике, на трассе А-121 «Сортавала» водитель не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.

В салоне находилось 37 человек, 34 из которых — студенты Севастопольского государственного университета, приехавшие на отдых в Карелию. С ними ехали 2 водителя и экскурсовод. Автобус двигался в сторону города Сортавала

Пятерых из шести пострадавших пришлось отправить в больницу. Причины и детали ДТП уточняются сотрудниками Госавтоинспекции.

17:01, 24 ноября, 2021
Евгений Кандаков
22
0
#Карелия\n#авария\n#ГИБДД\n#автобус\n#туристы\n#студенты\n#пострадавшие\n#ДТП
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