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Ночь в лифте: жительница Санкт-Петербурга свалилась в шахту подъемного устройства

14:28, 24 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Ночь в лифте: жительница Санкт-Петербурга свалилась в шахту подъемного устройства
14:28, 24 ноября, 2021
Евгений Кандаков
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#Санкт-Петербург\n#происшествие\n#торговый центр\n#лифт
Фото: pixabay.com
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При падении девушка получила травмы.

Санкт-Петербург. Посещение торгового центра обернулось травмами и стрессом для 25-летней жительницы Санкт-Петербурга. О происшествии сообщает «Рен ТВ».

По данным телеканала, девушка зашла в кабину лифта торгового центра и нажала кнопку с номером этажа, на который хотела попасть. Однако внезапно кабина отключилась от электроснабжения. При попытке выбраться наружу самостоятельно покупательница упала в шахту лифта с высоты 6 метров. При падении девушка получила травмы.

Торговый центр тем временем закрылся и на крики пострадавшей о помощи никто не откликнулся. Ей пришлось провести в шахте всю ночь. Девушку нашли утром и отправили в медучреждение.

Проверку причин и обстоятельств инцидента проводит прокуратура.

14:28, 24 ноября, 2021
Евгений Кандаков
140
0
#Санкт-Петербург\n#происшествие\n#торговый центр\n#лифт
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