Ночь в лифте: жительница Санкт-Петербурга свалилась в шахту подъемного устройства

При падении девушка получила травмы.

Санкт-Петербург. Посещение торгового центра обернулось травмами и стрессом для 25-летней жительницы Санкт-Петербурга. О происшествии сообщает «Рен ТВ».

По данным телеканала, девушка зашла в кабину лифта торгового центра и нажала кнопку с номером этажа, на который хотела попасть. Однако внезапно кабина отключилась от электроснабжения. При попытке выбраться наружу самостоятельно покупательница упала в шахту лифта с высоты 6 метров. При падении девушка получила травмы.

Торговый центр тем временем закрылся и на крики пострадавшей о помощи никто не откликнулся. Ей пришлось провести в шахте всю ночь. Девушку нашли утром и отправили в медучреждение.

Проверку причин и обстоятельств инцидента проводит прокуратура.