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В Ленобласти неизвестные угнали мобильный пункт вакцинации от COVID-19

14:09, 17 ноября, 2021
Евгений Кандаков
В Ленобласти неизвестные угнали мобильный пункт вакцинации от COVID-19
14:09, 17 ноября, 2021
Евгений Кандаков
139
0
#Ленинградская область\n#автомобиль\n#коронавирус\n#прививки\n#вакцинация\n#полиция\n#здравоохранение\n#угон
Фото: vk.com/spb_ugon
139
0

Инцидент произошел в Тихвине.

Тихвин. Ленинградская область. Передвижной пункт вакцинации от коронавируса украли в Тихвине. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав и Главное управление МВД по Ленинградской области.

По данным министерства здравоохранения, специализированная машина «ГАЗон Next» числилась на балансе Тихвинской больницы. В полиции рассказали, что по факту кражи транспортного средства возбуждено уголовное дело.

О пропаже автомобиля стало известно 14 ноября. Машина стоимостью 4 млн рублей с агитационными надписями о пользе прививок от COVID-19 была припаркована на улице. До начала пандемии автомобиль использовался для выездного медобслуживания жителей отдаленных деревень.

14:09, 17 ноября, 2021
Евгений Кандаков
139
0
#Ленинградская область\n#автомобиль\n#коронавирус\n#прививки\n#вакцинация\n#полиция\n#здравоохранение\n#угон
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