В Ленобласти неизвестные угнали мобильный пункт вакцинации от COVID-19

Инцидент произошел в Тихвине.



Тихвин. Ленинградская область. Передвижной пункт вакцинации от коронавируса украли в Тихвине. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав и Главное управление МВД по Ленинградской области.

По данным министерства здравоохранения, специализированная машина «ГАЗон Next» числилась на балансе Тихвинской больницы. В полиции рассказали, что по факту кражи транспортного средства возбуждено уголовное дело.

О пропаже автомобиля стало известно 14 ноября. Машина стоимостью 4 млн рублей с агитационными надписями о пользе прививок от COVID-19 была припаркована на улице. До начала пандемии автомобиль использовался для выездного медобслуживания жителей отдаленных деревень.