В сухих пайках для российских силовиков выявили недостачу мяса

Ущерб от махинаций оценили в 220 млн рублей.

Барыш. Ульяновская область. Уголовное дело о поставках силовым ведомствам некачественных продуктов расследуют в Ульяновской области. Одному из фигурантов, гендиректору Барышского мясокомбината Александру Котлинскому предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, пишет Коммерсантъ.

В 2015 году в отгруженных указанным предприятием в части внутренних войск МВД (ныне Росгвардия) индивидуальных рационах питания обнаружили подмену. Вместо говядины в 1,2 млн единиц продуктов (тушенка, гречка с мясом, паштет) производитель использовал более дешевые курятину и картофельный крахмал. Отмечается, что вместо оговоренных в контракте 37% мяса пайки содержали лишь 4%.

Обвинения предъявлены ряду других поставщиков. Общее количество сухпайков, в которых было допущено заниженное содержание мяса, составило 4 млн единиц. Суммарный ущерб по делу следователи оценили в 220 млн рублей.