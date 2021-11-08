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В сухих пайках для российских силовиков выявили недостачу мяса

10:24, 08 ноября, 2021
Евгений Кандаков
В сухих пайках для российских силовиков выявили недостачу мяса
10:24, 08 ноября, 2021
Евгений Кандаков
346
0
#продукты\n#продовольствие\n#Ульяновская область\n#оборонзаказ\n#Росгвардия\n#МВД\n#мясо\n#обман\n#следствие\n#мошенничество в особо крупных размерах
Фото: pixabay.com
346
0

Ущерб от махинаций оценили в 220 млн рублей.

Барыш. Ульяновская область. Уголовное дело о поставках силовым ведомствам некачественных продуктов расследуют в Ульяновской области. Одному из фигурантов, гендиректору Барышского мясокомбината Александру Котлинскому предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, пишет Коммерсантъ.

В 2015 году в отгруженных указанным предприятием в части внутренних войск МВД (ныне Росгвардия) индивидуальных рационах питания обнаружили подмену. Вместо говядины в 1,2 млн единиц продуктов (тушенка, гречка с мясом, паштет) производитель использовал более дешевые курятину и картофельный крахмал. Отмечается, что вместо оговоренных в контракте 37% мяса пайки содержали лишь 4%.

Обвинения предъявлены ряду других поставщиков. Общее количество сухпайков, в которых было допущено заниженное содержание мяса, составило 4 млн единиц. Суммарный ущерб по делу следователи оценили в 220 млн рублей.

10:24, 08 ноября, 2021
Евгений Кандаков
346
0
#продукты\n#продовольствие\n#Ульяновская область\n#оборонзаказ\n#Росгвардия\n#МВД\n#мясо\n#обман\n#следствие\n#мошенничество в особо крупных размерах
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