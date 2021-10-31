В Туве произошло убийство двух несовершеннолетних сестёр

Подозреваемый задержан.





Кызыл. Тува. В Туве задержан подозреваемый в убийстве двух девочек девяти и четырнадцати лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Утром, 31 октября, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тех двух детей на улице Лопсанчапа в городе Кызыл. Младшая девочка от полученных насильственных травм скончалась на месте, старшая была доставлена в больницу, но врачам спасти её не удалось.

По подозрению в совершении убийства полицией задержан ранее судимый 23-летний уроженец одного из районов республики. Сейчас с ним работают следователи.

По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.