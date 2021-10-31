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В Туве произошло убийство двух несовершеннолетних сестёр

16:16, 31 октября, 2021
Юрий Абашев
В Туве произошло убийство двух несовершеннолетних сестёр
16:16, 31 октября, 2021
Юрий Абашев
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#Тува\n#Россия\n#Следственный комитет\n#гибель детей
Фото: tuva.sledcom.ru
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Подозреваемый задержан.

Кызыл. Тува. В Туве задержан подозреваемый в убийстве двух девочек девяти и четырнадцати лет. Об этом  сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Утром, 31 октября, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тех двух детей на улице Лопсанчапа в городе Кызыл. Младшая девочка от полученных насильственных травм скончалась на месте, старшая была доставлена в больницу, но врачам спасти её не удалось.

По подозрению в совершении убийства полицией задержан ранее судимый 23-летний уроженец одного из районов республики. Сейчас с ним работают следователи.

По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.

16:16, 31 октября, 2021
Юрий Абашев
9
0
#Тува\n#Россия\n#Следственный комитет\n#гибель детей
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