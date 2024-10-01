Обвиняемого в гибели ребёнка тракториста из Удмуртии приговорили к исправительным работам

Красногорское. Удмуртия. В Удмуртии осудили 51-летнего мужчину, из-за невнимательности которого погибла 5-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в мае 2024 года житель Красногорского района трактором вспахивал землю в деревне Курья. Вместе с ним в кабине находился ребёнок.

Когда трактор заглох, водитель и юный пассажир вышли из машины. Отмечается, что при этом почвофреза осталась подключенной к валу отбора мощности. Не убедившись, что девочка находится в безопасности, обвиняемый вновь запустил двигатель. В результате ребёнок попал под вращающуюся часть почвофрезы и получил несовместимые с жизнью травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). Юкаменский районный суд приговорил обвиняемого к году исправительных работ. Также 5% от его зарплаты будут удерживаться в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.