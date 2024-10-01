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Обвиняемого в гибели ребёнка тракториста из Удмуртии приговорили к исправительным работам

16:40, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Обвиняемого в гибели ребёнка тракториста из Удмуртии приговорили к исправительным работам
16:40, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
636
0
#Красногорский район\n#Удмуртия\n#суд\n#гибель детей
Фото: unsplash.com (Wesley Tingey)
636
0

В мае 2024 года 5-летняя девочка попала под вращающуюся часть почвофрезы.

Красногорское. Удмуртия. В Удмуртии осудили 51-летнего мужчину, из-за невнимательности которого погибла 5-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.  

Установлено, что в мае 2024 года житель Красногорского района трактором вспахивал землю в деревне Курья. Вместе с ним в кабине находился ребёнок. 

Когда трактор заглох, водитель и юный пассажир вышли из машины. Отмечается, что при этом почвофреза осталась подключенной к валу отбора мощности. Не убедившись, что девочка находится в безопасности, обвиняемый вновь запустил двигатель. В результате ребёнок попал под вращающуюся часть почвофрезы и получил несовместимые с жизнью травмы. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). Юкаменский районный суд приговорил обвиняемого к году исправительных работ. Также 5% от его зарплаты будут удерживаться в доход государства. Приговор в законную силу не вступил. 

16:40, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
636
0
#Красногорский район\n#Удмуртия\n#суд\n#гибель детей