Вице-мэра Нефтеюганска Елену Абрамову задержали в результате спецоперации

Чиновницу подозревают в незаконном получении 1 млн рублей.



Нефтеюганск. Ханты-Мансийский автономный округ. В Нефтеюганске при получении денег от коммерсанта задержали заместителя главы города Елену Абрамову. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на пресс-службу Управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Сообщается, что спецоперацию провели сотрудники ФСБ, задержан также предполагаемый взяткодатель.

По версии следствия, «сотрудничество» вице-мэра и коммерсанта началось еще в декабре 2020 года, Тот подарил чиновнице ювелирные украшения стоимостью в 230 тыс. рублей. Как считают в СК, они были дополнением к основной сумме взятки в 1 млн рублей. Их предприниматель обещал заплатить за содействие в передаче ему участка муниципальной земли в долгосрочную аренду. При получении этих денег Абрамову и бизнесмена задержали.

В отношении вице-мэра возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Коммерсанту предстоит ответить по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»).