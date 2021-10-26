Медведь напал на сборщика кедровых орехов в Приморье

Мужчина попал в реанимацию.



Владивосток. Приморский край. Травмы лица получил житель поселка Ольга Приморского края, не поделивший дары леса с медведем. Инцидент произошел 24 октября, сообщает пресс-служба администрации региона.

Трое мужчин собирали шишки в кедровом лесу. Внезапно на одного из них напал медведь. Сборщик отбился от зверя, но получил рваные раны лица.

Мужчину поместили в реанимацию Кавалеровской центральной районной больницы. Состояние пациента стабильное, врачи намерены 25 октября перевести его в общую палату отделения травматологии.

Как рассказал первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый, в настоящее время госохотинспекторы обследуют участок местности, где медведь проявил агрессию. Судьба хищника решится по итогам проверки. Зачастую драчливые косолапые просто уходят с участка, где столкнулись с человеком. Также чиновник отметил, что в этом году в тайге много кедрового ореха, который привлекает не только людей, но и животных. Поэтому при сборе шишек следует проявлять осторожность.

В министерстве добавили, что сейчас на территории Приморского края обитает порядка 4 с половиной тыс. белогрудых (гималайских) медведей. Популяция бурого медведя насчитывает около 3,6 тыс. особей.

Напомним, недавно на Камчатке ученые установили на медвежьей тропе весы с целью бесконтактного измерения массы тела животных.