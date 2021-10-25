На Камчатке взвесят диких медведей

Ученые установили платформу для определения массы животных на тропе, ведущей к водоему.



Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. Ученые получат точные сведения о средней массе тела бурых медведей одной из популяций Камчатки без использования снотворного. Об этом сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, расположенного на юге полуострова.

На тропе, ведущей к водоему, в который заходят на нерест лососи, установили платформенные весы и фотоловушку. Взвешивание и фотографирование помогут узнать, как быстро мишки поправляются от момента выхода из берлоги до окончания периода откорма во время путины. Кроме того, биологам станет известно, как сказываются на жизни косолапых количество нерестящейся в тот или иной год рыбы, мастерство отдельных особей в рыбной ловле, а также обилие или недостаток съедобных растений.

Наконец, теперь специалисты смогут точно ответить на вопросы туристов о том, сколько весит тот или иной мишка.

«Во время нажировочного периода с появлением обильных кормов медведи меняются до неузнаваемости. Из худых зверей с тусклой невылинявшей шерстью они превращаются в упитанных красавцев с густым и блестящим мехом. Быстрее и больше всех набирают массу те, кто хорошо владеет навыками добычи лососей», — отмечается в сообщении.

Добавим, максимальная масса, которую могут показать «медвежьи» весы — до 1 тонны.