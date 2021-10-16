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Несколько сотен заключённых взбунтовались в колонии Владикавказа

17:06, 16 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
Несколько сотен заключённых взбунтовались в колонии Владикавказа
17:06, 16 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
63
0
#Владикавказ\n#тюрьмы\n#беспорядки
Фото: pixabay.com
63
0

Бунт подавили, пострадавших нет.

Владикавказ. Несколько сотен заключённых в исправительной колонии №1 во Владикавказе устроили беспорядки. Об этом сообщил «Интерфакс».

В ФСИН заявили, что причиной конфликта стали плановые обыски днём 15 октября, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и спровоцировали других заключённых. В результате к колонии стянули дополнительные силы правоохранительных органов для подавления бунта.

Ближе к полудню 16 октября обстановка в колонии стабилизировалась. Ни среди сотрудников, ни среди осуждённых пострадавших нет, передаёт «Интерфакс».

Зачинщиков бунта решено было распределить по другим колониям.

17:06, 16 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
63
0
#Владикавказ\n#тюрьмы\n#беспорядки
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