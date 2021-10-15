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В Институт лазерной физики Новосибирска пришли с обысками

12:05, 15 октября, 2021
Евгений Кандаков
В Институт лазерной физики Новосибирска пришли с обысками
12:05, 15 октября, 2021
Евгений Кандаков
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#Новосибирск\n#институты\n#ученые\n#исследования\n#лазер\n#нарушения\n#обыски
Фото: pixabay.com
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Следственные действия проводятся в рамках дела, возбужденного против директора учреждения.

Новосибирск. Новосибирская область. Обыски начались в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Агентству о следственных действиях рассказал неназванный источник в научной среде Новосибирска.

По данным местных СМИ, обыски могут быть связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденным в отношении директора института Алексея Тайченачева. Нарушения нашли в исполнении договора по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работам.

Тайченачев возглавляет Институт лазерной физики с 2016 года.

12:05, 15 октября, 2021
Евгений Кандаков
74
0
#Новосибирск\n#институты\n#ученые\n#исследования\n#лазер\n#нарушения\n#обыски
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