В Институт лазерной физики Новосибирска пришли с обысками

Следственные действия проводятся в рамках дела, возбужденного против директора учреждения.



Новосибирск. Новосибирская область. Обыски начались в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Агентству о следственных действиях рассказал неназванный источник в научной среде Новосибирска.

По данным местных СМИ, обыски могут быть связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденным в отношении директора института Алексея Тайченачева. Нарушения нашли в исполнении договора по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работам.

Тайченачев возглавляет Институт лазерной физики с 2016 года.