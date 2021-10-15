В Институт лазерной физики Новосибирска пришли с обысками

Следственные действия проводятся в рамках дела, возбужденного против директора учреждения.
Новосибирск. Новосибирская область. Обыски начались в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.
Агентству о следственных действиях рассказал неназванный источник в научной среде Новосибирска.
По данным местных СМИ, обыски могут быть связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденным в отношении директора института Алексея Тайченачева. Нарушения нашли в исполнении договора по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работам.
Тайченачев возглавляет Институт лазерной физики с 2016 года.