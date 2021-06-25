В Нижнем Новгороде на купальщиков напали черви церкарии

Среди пострадавших от них есть дети.



Нижний Новгород. Нижегородская область. Купание в озере обернулось неприятностями для отдыхающих из Нижнего Новгорода. На людей напали черви, сообщает Рен ТВ со ссылкой на newsnn.ru.

Паразиты размножились в озере Земснаряд, расположенном в Автозаводском районе города. В соцсетях местные жители уточняют, что таких водоемов два, оба находятся по соседству. Речь идет о том из них, на берегу которого расположено кафе, другое озеро относительно безопасно.

После пребывания в воде многие отдыхающие обнаружили на теле крупные пятна красного цвета. Больше всего пострадали дети.

Сначала покусанные винили в возникновении пятен комаров, но врачи опровергли это мнение. Оказалось, что пациенты подхватили церкариоз, известный также под названием «зуд купальщика». Его вызывают крошечные плоские черви церкарии. Их личинок разносят по водоемам утки и моллюски.

В коже человека паразиты быстро погибают, но вызывают раздражение, аллергию и сильный зуд. Возможно повышение температуры до 38 градусов и даже системное поражение организма с длительным течением.

В соцсетях нижегородцы рассказали, что с подобными проблемами сталкивались и те, кто купался на озере Мещерское.