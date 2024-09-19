Жителя Удмуртии осудили за неудачную попытку укусить полицейского

Камбарка. Удмуртия. Жителя Удмуртии наказали за попытку укусить полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Камбарского районного суда.

Установлено, что 19 июня этого года обвиняемый без прав вновь сел за руль и был остановлен сотрудником Госавтоинспекции. Водитель не стал выполнять требования инспектора и попытался покинуть место правонарушения. Слуга закона стал удерживать мужчину, после чего тот начал угрожать полицейскому насилием. Злоумышленник взял предплечья сотрудника и сильно их сжал, причинив потерпевшему боль. Далее подсудимый попытался укусить руку инспектора.

В судебном заседании фигурант признал вину полностью.

Суд учёл смягчающие обстоятельства (молодой возраст подсудимого, совершение преступления впервые, раскаяние в содеянном) и назначил виновному наказание в виде штрафа.

Приговор не вступил в законную силу.