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Жителя Удмуртии осудили за неудачную попытку укусить полицейского

11:00, 19 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жителя Удмуртии осудили за неудачную попытку укусить полицейского
11:00, 19 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
83
0
#укусы\n#нападение на полицейских\n#суды
Фото: unsplash.com (Enis Yavuz)
83
0

В суде мужчина признал вину полностью.

Камбарка. Удмуртия. Жителя Удмуртии наказали за попытку укусить полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Камбарского районного суда.

Установлено, что 19 июня этого года обвиняемый без прав вновь сел за руль и был остановлен сотрудником Госавтоинспекции. Водитель не стал выполнять требования инспектора и попытался покинуть место правонарушения. Слуга закона стал удерживать мужчину, после чего тот начал угрожать полицейскому насилием. Злоумышленник взял предплечья сотрудника и сильно их сжал, причинив потерпевшему боль. Далее подсудимый попытался укусить руку инспектора.

В судебном заседании фигурант признал вину полностью.

Суд учёл смягчающие обстоятельства (молодой возраст подсудимого, совершение преступления впервые, раскаяние в содеянном) и назначил виновному наказание в виде штрафа.

Приговор не вступил в законную силу.

11:00, 19 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
83
0
#укусы\n#нападение на полицейских\n#суды