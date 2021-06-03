В Ленобласти ищут бесследно пропавший «Панцирь-2ПУ»

Военное имущество располагалось на участке земли, который сдали в аренду частной компании.



Мяглово. Ленинградская область. Военная полиция и прокуратура ищут в Ленинградской области «Панцирь-2ПУ». По факту пропажи завели уголовное дело, пишет РБК.

Речь идет не о ракетно-пушечном комплексе ПВО, а о военном укреплении с таким названием. Вес объекта составляет 70 тонн, он находился в поселке Мяглово.

Однако участок земли с ним сдали в аренду ООО «Индиго». В 2019 году компания не допустила на свою территорию военных, которые хотели проверить состояние сооружения.

В феврале 2020 военная полиция и прокуратура Санкт-Петербургского гарнизона смогли проникнуть в закрытую от посторонних зону. Тогда-то и выяснилось, что укрепление на положенном месте отсутствует. Однако уголовное дело в связи с исчезновением «Панциря-2ПУ» по пункту б части 4 статьи 158 УК РФ («Кража») возбудили лишь недавно.

По заявлению командира части, которой принадлежал объект, к его пропаже причастна бывшая начальник склада военно-технического имущества. С женщины хотят взыскать стоимость сооружения в размере 447 тыс. рублей.