В Барнауле покалечились дети, прыгавшие на батуте

Следователи разыскивают владельцев аттракциона.



Барнаул. Алтайский край. Как минимум двое детей пострадали в Барнауле из-за опрокидывания надувного батута. Инцидент произошел 30 мая 2021 года возле одного из торговых центров города, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Алтайскому краю.

Отмечается, что батут опрокинулся, когда на нем находились дети. По предварительным данным, травмы получили двое несовершеннолетних. Им оказывается медицинская помощь в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Количество пострадавших уточняется.

Следователи разыскивают владельцев батута, опрашивают очевидцев и сотрудников торгового центра.