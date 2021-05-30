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В Барнауле покалечились дети, прыгавшие на батуте

18:03, 30 мая, 2021
Евгений Кандаков
В Барнауле покалечились дети, прыгавшие на батуте
18:03, 30 мая, 2021
Евгений Кандаков
208
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#Алтай\n#Барнаул\n#происшествие\n#Следственный комитет\n#аттракционы\n#дети
Фото: pixabay.com
208
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Следователи разыскивают владельцев аттракциона.

Барнаул. Алтайский край. Как минимум двое детей пострадали в Барнауле из-за опрокидывания надувного батута. Инцидент произошел 30 мая 2021 года возле одного из торговых центров города, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Алтайскому краю.

Отмечается, что батут опрокинулся, когда на нем находились дети. По предварительным данным, травмы получили двое несовершеннолетних. Им оказывается медицинская помощь в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Количество пострадавших уточняется.

Следователи разыскивают владельцев батута, опрашивают очевидцев и сотрудников торгового центра.

18:03, 30 мая, 2021
Евгений Кандаков
208
0
#Алтай\n#Барнаул\n#происшествие\n#Следственный комитет\n#аттракционы\n#дети