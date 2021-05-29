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В Черном море зафиксировано новое нефтяное пятно

16:10, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
В Черном море зафиксировано новое нефтяное пятно
16:10, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
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Фото: pixabay.com
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Радужную пленку на воде обнаружили в районе Туапсе.

Туапсе. Краснодарский край. Специалисты вновь обнаружили масляное пятно на поверхности воды в районе Туапсе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

«Вновь фиксируем радужную пленку полосой 30 на 150 м. Сейчас ее обрабатывают сорбентом. Мы отбираем пробы, следим за устранением последствий», - написала Радионова на своей странице в Instagram.

Напомним, нефтяные загрязнения выявили близ побережья Туапсе 25 мая. В городе был введен режим повышенной готовности. Виновник разлива нефтепродуктов до сих пор не найден.

16:10, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
187
0