В Екатеринбурге злоумышленник с ножом убил троих прохожих

Нападавшего ранили при задержании.



Екатеринбург. Свердловская область. Трех человек смертельно ранил мужчина с ножом в Екатеринбурге. Трагедия произошла в сквере возле железнодорожного вокзала, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета и издание E1.RU.

Как рассказал начальник пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Злоумышленник оказал сопротивление и был ранен из табельного оружия. В задержании участвовали также военнослужащие, патрулировавшие территорию. В связи с ранением нападавшего доставили в больницу.

По данным Следственного комитета, поножовщине предшествовал конфликт подозреваемого с неизвестными после распития алкогольных напитков.