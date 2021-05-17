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В Екатеринбурге злоумышленник с ножом убил троих прохожих

12:13, 17 мая, 2021
Евгений Кандаков
В Екатеринбурге злоумышленник с ножом убил троих прохожих
12:13, 17 мая, 2021
Евгений Кандаков
64
0
#Екатеринбург\n#Свердловская область\n#нож\n#гибель людей\n#задержание\n#полиция\n#Следственный комитет\n#военные\n#нападение
Фото: pixabay.com
64
0

Нападавшего ранили при задержании.

Екатеринбург. Свердловская область. Трех человек смертельно ранил мужчина с ножом в Екатеринбурге. Трагедия произошла в сквере возле железнодорожного вокзала, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета и издание E1.RU.

Как рассказал начальник пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Злоумышленник оказал сопротивление и был ранен из табельного оружия. В задержании участвовали также военнослужащие, патрулировавшие территорию. В связи с ранением нападавшего доставили в больницу.

По данным Следственного комитета, поножовщине предшествовал конфликт подозреваемого с неизвестными после распития алкогольных напитков.

12:13, 17 мая, 2021
Евгений Кандаков
64
0
#Екатеринбург\n#Свердловская область\n#нож\n#гибель людей\n#задержание\n#полиция\n#Следственный комитет\n#военные\n#нападение