Под Курском шестилетний ребёнок за рулём автомобиля сбил насмерть свою мать

Несовершеннолетний самостоятельно сел за руль.

Курск. Курская область. В Курской области шестилетний ребёнок оказался за рулём автомобиля и насмерть сбил свою мать. Об этом сообщает «Газета.ru».

По предварительной информации, ребенок 2015 года рождения сел за руль автомобиля, завел его и начал двигаться задним ходов. В этот момент за машиной находилась мать и её зажало между двумя автомобилями.

От полученных травм женщина скончалась в Щигровской центральной районной больнице. По факту трагедии проводится доследственная проверка.

Местные СМИ уточняют, что инцидент произошел на Северном кладбище в Щиграх. 28-летняя женщина оставила ключ зажигания в машине и отошла.