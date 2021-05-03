Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Первый удмуртский крематорий Лонгрид Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид

Под Курском шестилетний ребёнок за рулём автомобиля сбил насмерть свою мать

16:00, 03 мая, 2021
Юрий Абашев
Под Курском шестилетний ребёнок за рулём автомобиля сбил насмерть свою мать
16:00, 03 мая, 2021
Юрий Абашев
73
0
#Курск\n#ДТП\n#гибель людей
Фото: pixabay.com
73
0

Несовершеннолетний самостоятельно сел за руль.

Курск. Курская область. В Курской области шестилетний ребёнок оказался за рулём автомобиля и насмерть сбил свою мать. Об этом сообщает «Газета.ru».

По предварительной информации, ребенок 2015 года рождения сел за руль автомобиля, завел его и начал двигаться задним ходов. В этот момент за машиной находилась мать и её зажало между двумя автомобилями.

От полученных травм женщина скончалась в Щигровской центральной районной больнице. По факту трагедии проводится доследственная проверка.

Местные СМИ уточняют, что инцидент произошел на Северном кладбище в Щиграх. 28-летняя женщина оставила ключ зажигания в машине и отошла.

16:00, 03 мая, 2021
Юрий Абашев
73
0
#Курск\n#ДТП\n#гибель людей