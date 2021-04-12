В Барнауле труба ТЭЦ-2 обрушилась на территорию предприятия

Городские власти ввели режим повышенной готовности.



Барнаул. Алтайский край. Власти Барнаула объявили режим повышенной готовности в связи с происшествием на энергообъекте. 11 апреля вечером на городской ТЭЦ-2 обрушилась часть дымовой трубы, сообщает пресс-служба городской администрации.

На совещании в муниципалитете было отмечено, что примерно треть потребителей ТЭЦ-2 (район, ограниченный улицами Профинтерна, Партизанская, Ленина и Молодежная) переключили на ТЭЦ-3. Теплоснабжение и горячее водоснабжение еще 30% потребителей на улицах Попова, Гущина, Озерная и микрорайона Потока обеспечили с помощью районной водогрейной котельной. Работы по восстановлению отопления в городе продолжаются. В социальных учреждениях и многоквартирных домах столицы Алтайского края будет проводиться мониторинг температуры.

Для ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-2 создан оперативный штаб. На помощь энергетикам прибыли сотрудники МЧС, дежурные бригады Сибирской генерирующей компании (СГК), полиция.

Пострадавших при падении трубы нет.