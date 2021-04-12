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В Барнауле труба ТЭЦ-2 обрушилась на территорию предприятия

15:19, 12 апреля, 2021
Евгений Кандаков
В Барнауле труба ТЭЦ-2 обрушилась на территорию предприятия
15:19, 12 апреля, 2021
Евгений Кандаков
106
0
#Алтай\n#Барнаул\n#происшествие\n#ТЭЦ-2\n#отопление\n#энергетика\n#МЧС\n#чрезвычайные ситуации\n#обрушение
Фото: vk.com/barneos22
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Городские власти ввели режим повышенной готовности.

Барнаул. Алтайский край. Власти Барнаула объявили режим повышенной готовности в связи с происшествием на энергообъекте. 11 апреля вечером на городской ТЭЦ-2 обрушилась часть дымовой трубы, сообщает пресс-служба городской администрации.

На совещании в муниципалитете было отмечено, что примерно треть потребителей ТЭЦ-2 (район, ограниченный улицами Профинтерна, Партизанская, Ленина и Молодежная) переключили на ТЭЦ-3. Теплоснабжение и горячее водоснабжение еще 30% потребителей на улицах Попова, Гущина, Озерная и микрорайона Потока обеспечили с помощью районной водогрейной котельной. Работы по восстановлению отопления в городе продолжаются. В социальных учреждениях и многоквартирных домах столицы Алтайского края будет проводиться мониторинг температуры.

Для ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-2 создан оперативный штаб. На помощь энергетикам прибыли сотрудники МЧС, дежурные бригады Сибирской генерирующей компании (СГК), полиция.

Пострадавших при падении трубы нет.

 

15:19, 12 апреля, 2021
Евгений Кандаков
106
0
#Алтай\n#Барнаул\n#происшествие\n#ТЭЦ-2\n#отопление\n#энергетика\n#МЧС\n#чрезвычайные ситуации\n#обрушение