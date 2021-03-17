В Нижневартовске медведь погнался за пешеходом и попал под автобус

Предполагают, что хищник сбежал из нелегального зоопарка.



Нижневартовск. Ханты-Мансийский автономный округ. В Нижневартовске изловили медведя, представлявшего угрозу для прохожих. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе городской администрации.

Утром 17 марта городские телеграмм-каналы опубликовали видео, на котором медведь преследовал пешехода. Спасаясь от животного, мужчина перебежал проезжую часть, медведь устремился за ним и был сбит автобусом. Однако, похоже, серьезных травм хищник не получил. На другом видео медведь прогуливался рядом с остановкой общественного транспорта, на которой ожидали транспорта люди.

В итоге на зверя устроили облаву сотрудники экстренных служб, полицейские и росгвардейцы, спасатели и работники охотинспекции. Они загнали медведя под трубу на территории предприятия. Как заявили в горадминистрации, пострадавших нет, а сам медведь напуган и дезориентирован. Вопрос, что делать с ним дальше, пока не решен - сказал собеседник агентства.

Между тем телеграм-каналы Нижневартовска сообщают, что косолапого содержали в местном гостиничном комплексе. Не исключено, что там находилось даже 2 зверя.