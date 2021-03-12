В Самаре огонь охватил торгово-офисный центр

Сотрудники МЧС вывели из здания людей и потушили пламя.



Самара. Самарская область. Возгорание фасадного утеплителя в торгово-офисном центре «Скала» ликвидировали в Самаре. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, пожару был присвоен второй ранг сложности.

По данным ведомства, информация о случившемся поступила спасателям в 11:45. Пламя распространилось по внешней облицовке здания с 1-го по 8-й этаж на площади 350 кв. метров. Огонь проник в помещения, повредив офисную мебель.

Пожару был присвоен 2 ранг сложности. Тушением занимались 132 человека и 45 единиц техники. В 12:37 возгорание локализовали, в 12:47 открытое горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.

В областной прокуратуре добавили, что проводится проверка с целью установления виновных.

По данным РБК, ссылающегося на сайт 63.ru, из здания эвакуировали более 200 человек. Как заявил прокурор Октябрьского района Самары Александр Левыкин, сначала загорелся припаркованный рядом со зданием автомобиль, затем вспыхнул фасадный утеплитель.