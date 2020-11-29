  • $ 75.86 ↓
  • € 90.46 ↓

В Рязанской области пьяная соседка помешала медикам госпитализировать больную

18:00, 29 ноября, 2020
Юрий Абашев
В Рязанской области пьяная соседка помешала медикам госпитализировать больную
18:00, 29 ноября, 2020
Юрий Абашев
285
0
#Рязань\n#Россия\n#здоровье\n#гибель людей\n#скорая помощь
Фото: ИА "СУСАНИН"
285
0

Пациентка скончалась по пути в больницу.

Сасово. Рязанская область. Под Рязанью из-за конфликта сотрудников скорой помощи и местных жителей умерла пациентка. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошёл 27 ноября в городе Сасово Рязанской области. Вечером 44-летней местной жительнице стало плохо, к ней приехала скорая помощь. Медики приняли решение, что больную надо везти в больницу.

До машины пациентку помогали доставить её друзья. По словам фельдшера, одна из сопровождающих соседок имела явные признаки алкогольного опьянения. Женщина мешала медикам, светила в глаза фонариком и пыталась заснять всё на телефон. Это привело к конфликту.

В итоге пациентка скончалась в карете скорой помощи. По факту трагедии организована доследственная проверка. Фельдшер написала заявление в полицию о воспрепятствовании сотрудникам «скорой» в оказании помощи больной.

18:00, 29 ноября, 2020
Юрий Абашев
285
0
#Рязань\n#Россия\n#здоровье\n#гибель людей\n#скорая помощь