В Хабаровском крае тигр «погнался» за автомобилем

По мнению специалистов, водитель легковушки помешал «хозяину тайги» охотиться на кабанов.





Чирки. Хабаровский край. Охоту на кабанов сорвал тигру любопытный житель Хабаровского края, ехавший на автомобиле по трассе. Полосатый хищник, в свою очередь, начал преследование машины, сообщается на официальном сайте ФГБУ «Заповедное Приамурье».

По данным учреждения, инцидент произошел на днях на территории Большехехцирского заповедника, неподалеку от железнодорожной станции Чирки. В вечернее время мужчина, возвращаясь с работы на автомобиле, увидел, как по обочине автотрассы в его сторону движется тигр.

Приблизившись, зверь остановился. В свою очередь, миновав «засаду», водитель захотел сфотографировать хищника. Он подъехал задним ходом к животному и вышел из легковушки. Заснять лесного жителя в сумерках не получилось, хотя с места он не уходил. Любопытный водитель уехал без «сенсационных» кадров.

О случившемся стало известно сотрудникам заповедника. Они оценили поведение мужчины как безответственное. Встреча с могучим хищником один на один могла завершиться трагедией.

Побывав на месте происшествия, специалисты пришли к выводу, что зверь преследовал не машину, а небольшой табун кабанов.

«Тигр к дороге шел крадучись, мелким шагом. В некоторых местах даже проползал, как змея, по земле на брюхе – скрадывал кабанчиков. Это типичное охотничье поведение тигра. Затем, вероятно, услышал шум мотора автомобиля и хотел перескочить через дорогу за кабанами», - рассказал научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье» Константин Шайдуров.

Машина преградила путь полосатому охотнику, и тот вынужден был остановиться. Затем зверь продолжил преследование табуна, который не сразу углубились в лес, а двигался какое-то время вдоль трассы. Дальнейшие поступки любопытного водителя окончательно сорвали тигру охоту.

Егеря изучили следы животного и пришли к выводу, что это был самец, предположительно - из первого помета Златы, а значит, трехлетка. До недавнего времени он бродил по тайге совместно с одной из своих сестер, но сейчас их пути разошлись. Став половозрелой, самка могла уйти от брата в другие места, вероятнее всего, в район села Казакевичево. Там недавно наблюдали тигра пограничники, добавили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».